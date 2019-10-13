أبها 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، ورجال المع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب، و محايل.وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع وجريان السيول في عدد من الأودية .// انتهى //11:53ت م0049