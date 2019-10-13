الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسوقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، عددًا من الاتفاقيات الإستراتيجية خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2019 الذي انعقد بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة في مركز دبي التجاري العالمي, ويقام للمرة الأولى عن فئة المدن الذكية .ووقعت الشركة خلال جيتكس الذي استمر 5 أيام اتفاقيات مع كل من "Megvii" و"Labiba" و"Nutanix" وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز الخبرة الفنية للشركة بمجالات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات والحوسبة السحابية وغيرها من المجالات الرئيسية، وأيضًا دعم توجه الشركة لزيادة تطوير القدرات المحلية للمملكة العربية السعودية من خلال نقل وتوطين التقنية.كما جرى على هامش أسبوع جيتيكس إعلان AEC كأول شريك من الفئة الذهبية في المملكة لشركة "Liferay" الأمريكية والتي تساعد الشركات على إنشاء تجارب رقمية على الإنترنت والأجهزة المحمولة والأجهزة المتصلة, إلى جانب فوز الشركة بجائزة جيتكس .واستقبلت شركة الإلكترونيات المتقدمة داخل جناحها بالمعرض كل من معالي وزير الإسكانالأستاذ ماجد الحقيل ، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبد الله الغامدي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل ، ووكيل التحول الرقمي وتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس فهد الصليع ، ووزيرة الدفاع في جمهورية المالديف ماريا ديدي .وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبد العزيز الدعيلج : "يشهد النجاح المتنامي لمعرض جيتكس عامًا بعد عام على نجاح المنطقة في ترسيخ مكانتها كمركز حيوي متطور للتقنية والابتكار.ويمثل المعرض تجربة متميزة لشركة الإلكترونيات المتقدمة كونها تمثل المملكة من خلاله، وتعرض رؤيتها لنظام بيئي تقني مكتفٍ ذاتيًا، وتسلط الضوء أيضًا على خططها طويلة الأجل لزيادة تسريع رحلة التحول الرقمي, بالإضافة إلى تسليطها الضوء على أحدث منتجاتها وحلولها الرقمية المتنوعة بمجال الأمن السيبراني والخِدْمات الإلكترونية والصحة الإلكترونية والحلول الذكية، وقّعت شركة الإلكترونيات المتقدمة أربع مذكرات تفاهم تدعم من خلالها أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تمكين بنية تحتية رقمية متطورة بالمملكة.// انتهى //11:59ت م0051