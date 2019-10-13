أبها 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير شباب وفتيات محافظة بلقرن وذلك لمتابعة ما تم إنجازه بعد اللقاء الأول ، وما تم تنفيذه من الأعمال وفي مقدمتها تنظيم ورشة مسك للفنون التي استفاد منها أكثر من 150 فنانا وفنانة من أبناء المحافظة .وناقش سمو أمير المنطقة خلال اللقاء رؤية الشباب ودورهم في إبراز محافظتهم وما تتميز به من عوامل جذب سياحي تحتاج مزيداً من الخدمات ودور الشباب في تطويرها والمحافظة عليها.واستعرض سمو الأمير تركي بن طلال خلال اللقاء ما تم انجازه من المبادرات الشبابية والمشروعات التي يطمح شباب المحافظة في تطويرها مثل تفعيل دور الفرق التطوعية في الاحتفالات والمناسبات المختلفة، إلى جانب تأمين مقر دائم لفريق التطوع الوطني "سندكم" بالمحافظة، إضافة إلى تدشين جمعية "سندهم" التي تهدف إلى رعاية ومساعدة ذوي الإعاقة في المحافظة وتساهم في تعليمهم وتدريبهم من خلال الدورات التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة .ونوقش خلال اللقاء قضايا متعددة تخص الشباب والفتيات إضافة إلى إيجاد مركز لإبراز أعمال وإبداعات شباب المحافظة وبلورة أفكارهم وتنفيذها على أرض الواقع.وفي ختام اللقاء أثنى أمير منطقة عسير على ما تتميز به المحافظة من همم مبشرة بمستقبل زاهر .// انتهى //12:00ت م0052