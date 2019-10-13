الخليل - قلقيلية 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واساعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين محافظتي الخليل وقلقيلية.وقالت مصادر أمنية ومحلية في المحافظتين، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة مريم يحيى علي مناصره، ووالدها، عقب اقتحام منزل عائلتهما، وتفتيشه في بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل.وفي ذات السياق اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الشاب علي رياض طبيب على المدخل الشرقي لمدينة من قلقيلية.// انتهى //12:05ت م0053