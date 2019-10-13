سياسي / جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين محافظتي الخليل وقلقيلية
الأحد 1441/2/14 هـ الموافق 2019/10/13 م واس
الخليل - قلقيلية 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس
اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين محافظتي الخليل وقلقيلية.
وقالت مصادر أمنية ومحلية في المحافظتين، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة مريم يحيى علي مناصره، ووالدها، عقب اقتحام منزل عائلتهما، وتفتيشه في بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل.
وفي ذات السياق اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، الشاب علي رياض طبيب على المدخل الشرقي لمدينة من قلقيلية.
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12:05ت م
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