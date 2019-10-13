أبها 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واساستعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، خلال الشهر الماضي أراضيَ حكومية معتدى عليها، بلغت مساحتها الإجمالية مليونا و سبع مئة و ثلاثا و ثلاثين ألف م2 .وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال الإزالة شملت 14 موقعا في السودة ومربة وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل عسير و أحد رفيده وتثليث وتنومه وسراة عبيدة والمجاردة والحرجة وبللسمر والبرك والحازمي والثنية وتبالة.وأكد الحميدي أن الأمانة تعمل مع البلديات على إزالة مثل هذه التجاوزات المخالفة للأنظمة والقوانين الخاصة بتملك الأراضي، ولن تتهاون مع كل من يحاول المساس بالممتلكات الخاصة للدولة.// انتهى //12:08ت م0054