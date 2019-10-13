بكين 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واساتفقت الصين ونيبال على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة تعاون استراتيجية تتسم بصداقة طويلة المدى للتنمية والازدهار.ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج في تصريح خلال لقائه مع رئيسة نيبال بيديا ديفي بهانداري في كاتمندو نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم إلى اتخاذ خطوات بناءه لتنمية العلاقات الصينية - النيبالية وتوسيع التبادلات والتعاون في مختلف المجالات.من جانبها، قالت رئيسة نيبال بيديا ديفي بهانداري إن نهضة وتنمية الصين ستساعد في تعزيز السلام والتنمية والازدهار الإقليمي، مؤكدة أن إقامة شراكة تعاون سيعزز العلاقات الثنائية.وأضافت أن نيبال تحترم سيادة الصين وسلامة أراضيها وترغب في المشاركة بنشاط في مبادرة الحزام والطريق وبناء شبكة ترابط معها.وشهد الرئيسان الصيني والنيبالي توقيع 17 اتفاقًا بين البلدين في مجالات تشمل الصحة والزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية، وفقًا لوزارة الشؤون الخارجية النيبالية.// انتهى //12:24ت م0055