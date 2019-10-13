القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسيشارك البرلمان العربي بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في الدورة الـ "141" للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد تحت عنوان "الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي لتعزيز القانون الدولي"، وتبدأ أعمالها غدًا الاثنين بالعاصمة الصربية بلغراد.وسيلقي رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي كلمة أمام رؤساء برلمانات العالم والوفود المشاركة، يؤكد فيها أن أكبر التحديات التي تواجه أمن واستقرار العالم العربي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين، وما تشهده منطقة الخليج العربي من تصعيد خطير من خلال استهداف السفن واستهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية بهدف تعطيل إمدادات الطاقة العالمية والتأثير على أسعار النفط عالمياً، وأطماع الدول الإقليمية في التوسع في العالم العربي والتدخل في شؤونه الداخلية.وسيطالب السلمي في كلمته أمام رؤساء وممثلي برلمانات شعوب العالم بالعمل الحقيقي الجاد للوصول لرؤية برلمانية تصنع السلام وتُحافظ عليه، وتدعم الالتزام بالقانون الدولي.// انتهى //12:34ت م0056