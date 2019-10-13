مسقط 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 19ر4012 نقطة منخفضًا بـ 36ر1 نقطة وبنسبة 034ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 55ر4013 نقطة.وبلغت قيمة التداول 465 ألف و 73 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 2ر47 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 881 آلاف و 211 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 020ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 75ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:47ت م0079