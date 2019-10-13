الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسنظمت الأكاديمية المالية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية التأمينية اليوم، برنامج مفهوم صناعة التأمين للإعلاميين، وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض.وافتتح البرنامج الذي يستمر على مدى يومين، مدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، ورئيس لجنة الإعلام والتوعية التأمينية عادل العيسى.ورحب آل خمسان بالمشاركين، متمنياً لهم التوفيق في هذا البرنامج، مبيناً أن الهدف منه توعية الصحفيين والإعلاميين في مختلف الوسائل الإعلامية بالمملكة بقطاع التأمين، وتسليط الضوء على بعض موضوعات التأمين.وناقش البرنامج نشأة وتطوير التأمين في المملكة، ودور الجهات الرقابية، وهيكلة سوق التأمين، والمنتجات التأمينية، والعمليات التأمينية، ومفهوم القوائم المالية، ومفهوم الحسابات الإكتوارية، وحوكمة الشركات، والالتزام ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة الغش والاحتيال، وحماية العملاء واستراتيجية تأهيل الكوادر وتوطين الوظائف في قطاع التأمين.// انتهى //13:55ت م0083