الأحساء 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسيدشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء غداً، 8 مشاريع تعليمية للبنين والبنات تابعة للإدارة العامة للتعليم بكلفة إجمالية بلغت 72.663.976 ريالاً.وأبان مدير عام تعليم الأحساء أحمد بالغنيم، أن المباني المدرسية الجديدة غدت في تصاميمها أكبر داعم لعمليات التعلم الفاعلة، مشيراً إلى أن المبنى المدرسي الجاذب عضو رئيس في منظومة تكاملية لإعداد الأجيال المتعلمة، وهو بيئة تعليمية حاضنة للإبداع والابتكار.من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي الناطق الرسمي لتعليم الأحساء سعد آل درويش، أن المشاريع تشمل مشروعين للبنين، وستة مشاريع للبنات، مشيراً إلى أن هذه المباني التعليمية تتسع لـ 4500 طالب وطالبة، فيما تم الاستغناء عن مبنى مستأجر واحد.وأفاد آل درويش، أنه تم العمل على تطوير نموذج التنفيذ لهذه المشاريع التعليمية؛ بما يسهم بشكل فعال في الاستفادة منها؛ عبر خلق بيئة تعليمية جاذبة، وإضافة العديد من اللمسات الجمالية عليها.// انتهى //13:56ت م0085