جازان 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ملتقى الأمن الفكري النسائي الأول تحت شعار: "أمننا في سلامة فكرنا"، خلال يومي 17 - 18 من شهر صفر الجاري, وذلك في القاعة الرئيسية بمقر فرع الوزارة بمنطقة جازان، بمشاركة نخبة من الداعيات المختصات في مجال الأمن الفكري.ويستهدف الملتقى الذي يرعاه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ , أكثر من 6000 مشاركة يمثلن الداعيات المتعاونات والمشرفات والمدرسات في دور التحفيظ والطالبات وعامة النساء، وذلك من خلال 102 دار لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة جازان.وينطلق الملتقى يوم الأربعاء بندوة علمية بعنوان: "الأمن الفكري أمن للوطن والمواطن" تقدمها كل من الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي, وهاجر بنت زيد المدخلي, بعد صلاة المغرب، وفي يوم الخميس تقام ندوة علمية بعنوان: "دور الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة", تقدمها كل من عائشة بنت محمد عكور, وأحلام بنت محمد النجمي, بعد صلاة المغرب.كما تقام دروتان تدريبيتان خلال نفس المدة, حيث تنطلق الدورة الأولى بعنوان: "الإلقاء الفعال" وتلقيها الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي, كما تلقي أمل بنت عبدالرحمن البريدي الدورة التدريبية الثانية بعنوان: "الحوار الفكري" من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.ودعت الوزارة الراغبات في المشاركة وحضور الملتقى الدخول عبر الروابط: https://cutt.us/gvSBk ، و https://forms.gle/qRpZCgHMstMU5i257 ، كما نوهت إلى حصول المشاركات على شهادات وجوائز وهدايا خلال الملتقى.// انتهى //14:07ت م0086