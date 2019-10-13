الأحساء 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الكلية التقنية بالأحساء ممثلة في مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر عن فتح التسجيل في برامج مبادرة التدريب المجتمعي المرحلة الخامسة " أتقن " عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ctc.tvtc.gov.sa.وتشمل برامج مبادرة التدريب المجتمعي المرحلة الخامسة " أتقن " 9 برامج ، هي مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني) ، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية ، صيانة أجهزة الحاسب والدعم الفني ، صيانة الجوال ، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس ، صيانة السيارات ، الكهرباء والتمديدات المنزلية، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة ، إدارة الفعاليات والمناسبات.وأوضح مدير مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية ضيف الله بن عبدالوهاب العبدالقادر أن هذه البرامج تهدف إلى تقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع ، للمساهمة في تنمية الوعي المهني والتقني في المجتمع، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة جميع أفراد المجتمع من سن 15 سنة فما فوق.وبين أن مدة تدريب كل برنامج 4 أيام من الأحد إلى الأربعاء ، من الساعة 4 إلى 8 مساءً ، بما مجموعة 16 ساعة تدريبية معتمدة، مشيرا إلى أن التدريب يبدأ 28 من الشهر الجاري ، لافتا إلى أن المتدربين سيمنحون شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //14:18ت م0088