الدمام 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واساستفاد 600 شخص من فعالية نظمها مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في مجمع الظهران بالخبر أمس الأول، وتضمنت عددا من الأركان المتنوعة التي تهتم بطب العيون، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين.من جهته أوضح رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الدكتور خالد العرفج، أن هذه الفعالية استهدفت الطلاب والأكاديميين وأفراد المجتمع، مشيرا إلى أن المعرض احتوى أركان متنوعة منها ركن فحص العيوب الانكسارية، وفحص ضغط العين، وفحص الحجرة الأمامية، وفحص الشبكية، مبينا أنه جرى الكشف على 400 زائر، وإبلاغ المصابين سواء بارتفاع في ضغط العين "الماء الأبيض" أو وجود تغيرات في الشبكية لمرضى السكر، ومراجعة المستشفى لبعض الحالات.من جانبها أبانت الدكتورة وفاء البلوي، أنه جرى خلال الفعالية تخصيص ركن للتثقيف بأمراض العيون التي تؤدي العمى، أطلع خلالها الزوار على إصابات العين من خلال البروشورات والمجسمات، وتبيين كيفية تأثير الجلوكوما التدريجي على المجال البصري، مشيرة إلى أنه تم تخصيص ركن للأطفال في هذا الجانب.// انتهى//14:20ت م0089