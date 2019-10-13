جيزان 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بوحدة تطوير المدارس "بنين" اليوم ، لقاءً لقادة مدارس تطوير ومشرفي الوحدة ، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي ، وذلك بقاعة القيادات بمدينة جيزان .وأشار أبوهادي إلى أن اللقاء يعد فرصة للتباحث بين الجميع للخروج بتصور يدعم الميدان ، مثنياً على العروض التي قدمت من المدارس ، مؤكداً أن الطالب هو الأساس والمحور في جميع الكيانات وينبغي أن يقدم له كل جديد في أساليب التعليم والإبداع والابتكار لتهيئة جيل يحقق طموحات القيادة الرشيدة.من جانبه أكد مدير وحدة تطوير المدارس قاسم غاصب أهمية المراجعة الذاتية ، وتنظيم اللقاءات بين فرق العمل لتطوير العمل والارتقاء به ، مبيناً أن الوحدة تُعنى بتطوير بيئة التعلم داخل المدارس وتحويلها من بيئة عادية وتقليدية إلى بيئة عالية الجودة ومحفزة .وتابع المشاركون عرضًا مرئيًا عن وحدة تطوير المدارس ونماذج من المدارس وشرحًا عنها من قادة المدارس وأولياء الأمور ، كما استعرض منسوبو المدارس عددًا من المحاور منها رحلة التطوير في المدارس ونموذجًا لتميز المعلم المشرف وبرنامج فارس اللغة ونموذجًا لتميز طالب في البحث العلمي ومبادرة المجلس الاستشاري الطلابي.// انتهى //14:21ت م0090