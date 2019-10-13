أبها14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية 2030 صباح غد ورشة بعنوان"برامج رؤية المملكة 2030 وبناء المبادرات النوعية"، لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، وذلك في المدرجات المركزية بالقريقر للرجال، وفي مسرح كلية العلوم بطريق الملك عبدالله للنساء، وفي قاعة كلية العلوم والآداب بمحايل بشطريها.وتهدف الورشة لاستعراض برامج رؤية المملكة 2030، التي تهتم بمبادرات قطاع التعليم، وشرح آليات بناء المبادرات النوعية من خلال نموذج خاص بالمبادرات، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة في بناء المبادرات النوعية التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة والإجابة على استفساراتهم ومناقشة تجاربهم.وسيشارك في تقديم الورشة المشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور علي حسين الأمير، وعضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتورة لبنى العجمي.وتتضمن الورشة استعراضًا لبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وشرحًا لآلية بناء المبادرات.// انتهى //14:22ت م0091