القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "علوم تنمية الطفولة المبكرة"، التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، ومكتب يونيسف بمصر، والشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة.وأوضح أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي في كلمته الافتتاحية أمام ورشة العمل التدريبية أن الهدف الرئيسي منها هو الانطلاق من أرضية معرفية واحدة لتوحيد المفاهيم والمصطلحات في مجال الطفولة المبكرة، خاصة بين أعضاء الفريق الوطني المعني بإعداد استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في مصر.من جانبها، عدّت مديرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة بمكتب يونيسف مصر الدكتورة إيناس حجازي ورشة العمل بداية تجاه تنسيق الجهود والأنشطة وتوحيد المفاهيم في مجال علوم تنمية الطفولة المبكرة الذي يواجه العديد من التحديات.وتتضمن فعاليات الورشة التي تستمر لمدة أربعة أيام تطبيق برنامج "علوم تنمية الطفولة المبكرة" كونه برنامجًا عالميًا تم إعداده عربيًا، وسبق تطبيقه في عدة دول عربية مثل الأردن ولبنان، بهدف تقوية دعائم المعرفة التي ترتكز عليها برامج الطفولة المبكرة على أن تربط التدريب بالممارسات المهنية على اختلافها وكذلك بحلقات التأهيل المهني.// انتهى //14:23ت م0092