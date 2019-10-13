أبها 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسشهد وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أمس، ختام فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية، التي استضافتها الجامعة، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وذلك في بهو الجامعة الرئيسي بأبها.وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد صالح الصقر أن الفعالية هدفت إلى استخدام التقنيات الحديثة وتسخير جهود وقدرات الجامعة الرقمية، ويسهم في ذلك من خلال جذب فئة الشباب وتقنين سلبيات التعامل مع الألعاب الإلكترونية، وذلك عن طريق الإشراف على المنافسات في تلك الألعاب، بالإضافة إلى تحويل طاقات وتوجهات الشباب والشابات إلى مبرمجين للألعاب الإلكترونية.وشهدت البطولة منذ انطلاقها زيارة أكثر من 3500 زائر وزائرة، فيما تجاوز عدد المسجلين في نادي الألعاب الإلكترونية خلال انعقاد البطولة أكثر من 100 طالب وطالبة، كما بلغ عدد المسجلين في ورشة تطوير الألعاب التي سيقدمها النادي 65 طالبًا وطالبة، كما تجاوز عدد المسجلين من الطلاب والطالبات 700 زائر وزائرة في دورة تطوير الألعاب الإلكترونية التي تنفذها منصة "kkux"، خلال فترة إقامة البطولة.// انتهى //14:23ت م0093