الخرطوم 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان بالتعاون مع برنامج الاتحاد الإفريقي للحدود.وقال رئيس المفوضية القومية للحدود بجمهورية السودان دكتور معاذ محمد أحمد تنقو في تصريحات صحفية إن اللجنة لديها أجندة حسب قرارات المفوضية المشتركة وإنها ستعد مسودة – كتيب- شامل عن وصف الحدود المتفق حولها والإجراءات التي يتطلبها بوضع العلامات وأكملها في مسودة كاملة الدراسة، حيث يشمل برنامج عمل الخرائط والعلامات الحدودية والوقت الذي يتطلبه.وأكد تنقو أن اللجنة كذلك ستقوم بإعداد تقرير حول المناطق الخمس المختلف حولها ومن ثم تقوم المفوضية المشتركة لترسيم الحدود بالنظر فيها ومناقشتها توطئة لرفعها إلى قيادة البلدين.وأوضح تنقو أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير حول المناطق المدعاة وبالتالي ستعرض هذه المعلومات للمفوضية المشتركة لرفعها لقيادة البلدين لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها تمهيدًا للتوجيه برسم الحدود وحل المناطق المختلف حولها.من جانبه اوضح رئيس اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بجنوب السودان دكتور داريوس قرنق وول أن الاجتماع يعد مواصلة للاجتماعات السابقة وأن اللجنة تسير بنفس الروح التي كانت عليها وستصل إلى نتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين في هذه الحدود، مؤكداً أن ترسيم الحدود ليست لخلق حاجز بين البلدين وإنما لخلق مناطق مستقرة تستطيع كل دولة ممارسة سياستها داخل حدودها.// انتهى //15:44ت م0136