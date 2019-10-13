الدرب 14 صفر 1441هـ الموافق 13 أكتوبر 2019م واستفقد محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم، عددا من القرى المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المحافظة الأسبوع الجاري.واطلع محافظ الدرب ميدانيا على الآثار التي خلفتها الأمطار والسيول بقرى وادي جندلة ورقة عفاف و كادوم والسبلة التابعة لمركز ريم , مستمعا لشرح مفصل من رئيس مركز ريم علي بن موسى أبو قرن ورئيس بلدية محافظة الدرب المهندس محمد بن محسن الخرمي ، عن أعمال التي تقوم بها بلدية محافظة الدرب بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمتابعة أضرار السيول في مجالات الطرق والدفاع المدني وتقييم الأضرار الناتجة عن السيول.وأكد محافظ الدرب في ختام الجولة أن الزيارة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بتلمس احتياجات المواطنين بالمواقع المتضررة والرفع بها , والعمل على توفير كل ما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين , وتوفير سبل العيش الكريم انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة .//انتهى//15:52ت م0138