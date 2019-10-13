أبها 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها بعد غد "الثلاثاء" أمسية عن كتاب"تاريخ القراءة لألبرتومانغويل "، ضمن فعاليات مجموعة "حرف" القرائية وذلك بقاعة الأمسيات في مقرها بمركز الملك فهد الثقافي (قرية المفتاحة) .وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الأمسية ستتضمن قراءة في مضامين الكتاب يقدمها عضو مجموعة "حرف" إبراهيم البارقي ، تعقبها ملاحظات وتعقبيات الحضور .// انتهى //16:07ت م0143