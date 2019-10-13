الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسيستضيف الاتحاد السعودي لكرة السلة بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتنظيم شركة كريتيف إيدج للترفية، يومي الجمعة والسبت المقبلين، "جولة العالم لكرة السلة 3X3 في نسختها الثامنة، بمنطقة النورس في الواجهة البحرية بجدة بمشاركة 16 فريق عالمي، سيتنافسون على اللقب، وحجز مقعد في النهائيات التي ستقام بمدينة أتسونوميا باليابان.وتتميز جدة بأنها الجولة الـ 11 والاخيرة، قبل اختيار الفرق التي ستشارك في النهائيات، وتبلغ قيمة الجوائز في جولة جدة 150 ألف دولار، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار، فيما تصل قيمة جوائز جميع الجولات بالبطولة إلى مليون دولار.وبدأت البطولة بشكل رسمي في عام 2012، وتلعب في 11 مدينة بنظام الجولات، ثم يتم بعدها تجميع نقاط الفرق المشاركة بعد انتهاء الجولة الأخيرة الـ 11، واختيار أفضل 12 فريق للنهائيات.وسيشارك في البطولة، فريق سعودي باسم "جدة" وهو أول فريق سعودي يشارك بالبطولة ومصنف بالمركز الـ 18 عالمياً، وقد لعب جولتين، حصل في واحدة منها على المركز الرابع والآخر في المركز السابع، ويحتل حالياً المرتبة ١٣ في الترتيب العام للجولات العالمية، ويعتبر لاعبه خالد عبدالجبار أحد أبرز لاعبي البطولة وحصل بجولة ديبرتسين المجرية على أفضل لاعب بالبطولة بتصويت الجمهور.كما وافقت اللجنة على ضم فريق سعودي آخر سيشارك للمرة الأولى باسم "الرياض"، وسيلعب فيه كلا من، محمد ومثنى المرواني، ومرزوق المولد، فهد السالك.يذكر أن اللعبة تم ضمها عام 2017 للأولمبياد، وستتواجد للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.// انتهى //16:10ت م0146