رام الله 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسعبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي لكرة القدم إلى فلسطين، مؤكدًا انه يجسد العلاقة التاريخية بين فلســطين والمملكة العربية السعودية.وأكد لدى لقاءه في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم، بعثة المنتخب السعودي، " أن الرابط التاريخي والديني الاسلامي بين البلدين، ليس جديدًا، فعلاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن "قضية فلسطين في قلب كل سعودي".وقال الرئيس عباس: "لم نشعر ابدا اننا طرفان، دائما وابدا يقولون لنا: نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، وفي كثير من الامور لم نكن نطلب المساعدة، كانت المملكة تستشعر بحاجتنا وتلبي".وأضاف : "ما نسمعه وما سمعناه منذ عهد الملك المؤسس مرورًا بكل الملوك والأمراء وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، كذلك الشعب السعودي لم يتغير، مواقفهم سباقة تجاه القضية الفلسطينية".من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي رددها دائما وأكد أن فلسطين قضية المملكة الأولى، وقال: نحن كمواطنين سعوديين نستشعر بها.وتابع المسحل: "الحدث تاريخي جدا، سعداء وأنا فخور أن أكون أول رئيس اتحاد كرة قدم، وأول مسؤول رياضي رسمي يتشرف بالدخول إلى الأراض الفلسطينية، فلسطين العز، الشرف، الشهامة، فلسطين الفخر لكل عربي، سعداء جدا، ونشكركم سيادة الرئيس محمود عباس على اهتمامكم الشخصي، ودعوتكم، وكما كان الراحل الأمير فيصل بن فهد يعد قضية فلسطين رياضيا كبيرة جدا، وقدم كل دعم، نحن نسير على دربه وكنا أسعد الناس لما بدأ منتخب فلسطين يستضيف مبارياته على أرض فيصل الحسيني، وحريصون جدا على مصالح الاتحاد الفلسطيني ومنتخب فلسطين، ونعدك ان نقدم مباراة تكون كرنفالا رياضيا شعبيا".وأضاف: وجدنا الاحتفاء قبل الوصول إلى أرض فلسطين، غمرنا شعور غريب، شعور عند الوصول لم نشعر به ابدا، وسعيدون جدا، فهي زيارة تاريخية، ونتطلع دائما للتعاون بما يخدم الاتحاد الفلسطيني الذي يقدم مستويات فنية عالية، وشاهدت منتخب فلسطين بكأس آسيا بأستراليا والذي تأهل اليها وقتها لأول مرة، نتمنى لهم التوفيق، سعيدون جدا بأرض فلسطين بأولى القبلتين، نتمنى ان شاء الله أن نكون على اعلى مستويات الحب والوفاق.من جهته، قال رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب، إن هذه الزيارة تشكل حدثاً غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، فرياضيا هو الأول من نوعه بزيارة وفد رياضي سعودي، وسياسيًا هو تتويج لجهد واستثمار وسياسة ثابتة من قبل المملكة العربية السعودية منذ بداية قضيتنا وانطلاقة ثورتنا.وأضاف، أن المملكة العربية السعودية كانت رائدة في موقفها وفهمها بأن حل الصراع يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كعنصر واجب الوجود في معادلة هذا الصراع.وتابع الرجوب: اليوم رياضيا مع أخوتنا في المملكة العربية السعودية نجسد أحد تجليات هذه الرؤية الاستراتيجية التاريخية عند المملكة التي ورثوها اباً عن جد، الإرادة السياسية كانت جريئة، والرغبة الرياضية السعودية كانت صادقة ونفذت الإرادة السياسية من خلال هذا الزحف إلى فلسطين والقدس لتقول للفلسطينيين نحن معكم سياسيًا ورياضيًا.واستطرد بالقول، نحن سعداء بوجود قامة رياضية كبيرة ممثلة برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الذي يعد احد ابرز أركان الرياضة العربية والفيفا، وهو مفخرة للسعودية ولفلسطين، وبزيارتكم لفلسطين ستحملون الحقيقة التي سترونها على ارض فلسطين وشعبها الذي يعيش القمع والإرهاب من قبل الاحتلال، وسترون الصمود والتحدي والإصرار الفلسطيني.// انتهى //16:12ت م0149