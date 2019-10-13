القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستشارك مصر بوفد ترأسه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي التي تبدأ غدًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.وستناقش الاجتماعات التي تستمر حتى 20 من الشهر الجاري موضوعات تتعلق بالآفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية.// انتهى //16:14ت م0150