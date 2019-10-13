المدينة المنورة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم بطولة العاب القوى المدرسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية التي ينظمها قسم التربية البدنية والصحية بتعليم المدينة المنورة ويستضيفها نادي الأنصار الرياضي بالمدينة.وأوضح رئيس قسم التربية الرياضية بتعليم المدينة المنورة سمير مدني أن البطولة التي تستمر خمسة أيام بمشاركة مدارس المنطقة للقطاعي العام والاهلي ، مبيناً أن البطولة تشمل العاب الميدان والمضمار ومنها سباقات الجري والتتابع وكذلك تصفيات الوثب الطويل والثلاثي والعالي بالإضافة إلى دفع الجلة وقذف القرص ورمي الرمح .وأشار مدني إلى أنه يشرف على إدارتها وتحكيم منافساتها مشرفي التربية البدنية بمكاتب التعليم ونخبة من معلمي التربية الرياضية بالمنطقة ،كما سيتم تكريم المدارس الفائزة بالمراكز الأولى واختيار الطلاب المتميزين للانضمام لمنتخب تعليم المنطقة لألعاب القوى .//انتهى//17:18ت م0176