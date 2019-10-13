ينبع 14 صفر 1441 هـ الموافق13 أكتوبر 2019 م واستشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" كشريك استراتيجي في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة "ينبع 2019"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في ينبع تحت عنوان "نحو اقتصاد إنتاجي مستدام"، والهادف إلى زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، ومساعدتها في التطور والنمو والتغلب على المعوقات والمشاكل التسويقية والمالية.وأوضح نائب محافظ "منشآت" للخدمات المشتركة المهندس عبدالملك الشويعر، أن مشاركة "منشآت" تعكس حرصها على جعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030 وما بعد، وعلى الإسهام في تعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية في المملكة، والمنتجات القائمة عليها دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة.وبين المهندس الشويعر, أن "منشآت" تعمل بشكل مستمر على تشجيع وتقدير المبتكرين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري، وتنمية روح الإبداع والابتكار والاختراع، وتحفيز المواهب والقدرات، إضافة إلى استثمار طاقات أفراد المجتمع، وحثهم على التنافس المثمر، وتحفيزهم على الابتكار في المجالات العلمية والتقنية المختلفة، وصولاً إلى ضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة.يذكر أن "منشآت" تركز على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها.// انتهى //17:18ت م0177