تبوك 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأعلنت بلدية محافظة حقل اليوم، عن طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمزايدة العامة في المحافظة تنوعت بين إنشاء قرية سياحية ومجمعات ومحلات تجارية وإنشاء وتشغيل مطاعم وأركان لبيع القهوة وتشغيل المرسى البحري بالوصل وإنشاء وتشغيل وحدات سكنية ومحطة محروقات ومكاتب للسفريات وسيارات الأجرة.وأوضح رئيس بلدية محافظة حقل المهندس عبدالله بن سليم العمراني, أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة ، وتسعى البلدية من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص , مشيراً إلى أن شراء كراسات الشروط والمواصفات لتلك الفرص سوف يكون عن طريق الموقع الالكتروني لـ "بلدي " , وأن تقديم العطاءات سوف يكون بمقر بلدية محافظة حقل في إدارة الاستثمار اعتباراً من اليوم , ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30/3/1441هـ على أن يكون موعد فتح المظاريف يوم الخميس 1/4/1441هـ .ودعا المهندس العمراني , المستثمرين للتقديم على هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتميزة، التي تأتي في إطار سعي البلدية لتعزيز الجوانب الاستثمارية بالمحافظة.// انتهى //17:22ت م0179