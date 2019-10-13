الدمام 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف الأربعاء المقبل؛ ندوة بعنوان "العمل التطوعي في المملكة.. آفاقه وتحدياته"، بمشاركة المدير التنفيذي لجمعية العمل التطوعي عبدالعزيز الرويشد، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية في القطيف .وتستعرض محاور الندوة نظرة على تطور العمل التطوعي في المملكة، ودور الأنظمة والمبادرات في دعم العمل التطوعي، وواقع العمل التطوعي والتحديات القائمة، والآفاق المستقبلية للعمل التطوعي .كما سيصاحب الندوة فعاليات متنوعة أبرزها فيلم قصير عن اليوم العالمي لمكافحة الفقر، ومعرض نحت للفنان عبدالعزيز العبداللطيف، وعرض وتوقيع كتاب"رماد وظل" لأميرة الحوار .// انتهى //17:23ت م0180