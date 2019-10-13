الظهران 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسحدد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يوم 21 صفر 1440هـ الموافق 20 أكتوبر 2019م , آخر موعد لتقديم أعمال المشاركين في "جائزة إثراء للفنون"، داعيًا جميع محبّي الفن من المحترفين والهواة السعوديين والمقيمين، إلى المسارعة في تسليم أعمالهم الفنية.وأوضح المركز أن لجنة التحكيم للأعمال المشاركة تضم خبراء سعوديين وعالميين بالإضافة إلى أعضاء من مركز (إثراء) ومعرض (آرت دبي)، الذين سيقومون بتقييم أعمال المشاركين ومراجعتها، والإعلان عن الفنّان الفائز بنهاية العام الجاري 2019، حيث سيحصل الفائز على جائزة تتجاوز 100 ألف دولار أمريكي ، كما أن العمل الفنّي الفائز سيتم عرضه في معرض" آرت دبي 2020 وبعد انتهاء المعرض سينضم العمل إلى الأعمال السابقة الفائزة ليكون جزءًا من المجموعة الفنية الدائمة في متحف (إثراء) بالمملكة العربية السعودية.//انتهى//17:25ت م0181