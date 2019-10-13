مكة المكرمة ١٤ صفر ١٤٤١ الموافق ١٣ اكتوبر ٢٠١٩م واسأكمل المتدربون على البرنامج الصيفي التدريبي الذي تقدمه عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة أم القرى نحو 150 ساعة تدريبية، وعقد 46 دورة في مسارات متنوعة، نتج عنها تنفيذ 25 طالب وطالبة لـ 17 مشروعًا، ضمن 5 مسارات تنوعت بين التحول الرقمي، والتسجيل الصوتي وتصوير الفيديو، والتصاميم الثابتة والمتحركة، وتطوير المحتوى الإلكتروني وبرمجة الواجهات الرسومية، والتصميم التعليمي للمقررات الإلكترونية.ودشن معالي مدير جامعة أم القرى، الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم ، المكتبة الرقمية المخصصة للتدريب، والتي أنشأتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بهدف تحفيز أعضاء وعضوات هيئة التدريس وطلبة الجامعة للتعلم الإلكتروني، والاستفادة من الأدلة التدريبية المختصرة في المكتبة الرقمية، والمقاطع المرئية التعليمية الخاصة بنظام التعلم الإلكتروني "بلاك بورد".وتحتوي المكتبة الرقمية للتدريب على حزمة من الإجراءات الإلكترونية التي تساهم في بناء المحتوى التعليمي، وإجراء الاختبارات الإلكترونية، وتطوير نظام الفصول الافتراضية الذي يتيح لعضو هيئة التدريس إلقاء وتسجيل محاضراته في الموقع الإلكتروني.وتسلم معالي مدير الجامعة التقرير الختامي لمخرجات برنامج التدريب الصيفي بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، المُنظم للسنة الثانية على التوالي بهدف تنمية المهارات التقنية والفنية للخريجين.وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، الدكتور خالد بن حاتم المطيري، أن العمادة تسعى لتهيئة البيئة التقنية الاحترافية لمنسوبي الجامعة، وتطويع مستجدات التقنية الحديثة لتصميم منصات رقمية تساهم في توجه الجامعة نحو التحول الإلكتروني.// انتهى //17:29ت م0182