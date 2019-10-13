مكة المكرمة ١٤ صفر ١٤٤١ الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠١٩م واسيدشن وكيل إمارة المنطقة، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح غدًا الملتقي الأول للفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج وتنظمه كلية الطب بجامعة أم القرى بالشراكة مع جهات حكومية وخاصة، بعنوان "ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن".وأوضح عميد كلية الطب، الدكتور عبدالسلام بن عبدالرحمن نورولي، أن الملتقى الذي سيقام بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية، يهدف إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في مجال العمل التطوعي والإنساني، وتعزيز العلاقة التكاملية بين كافة الجهات المشاركة في فريق تنسيق الجهود التطوعية، وترسيخ الأمن الفكري والاجتماعي عن طريق نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.من جانبه أبان رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور عاصم بن محمد الشنبري، أن الملتقى سيناقش محوري أثر التكامل بين الجهات التطوعية لتقديم خدمات تطوعية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي ، مشيراً إلى أن الملتقى يستهدف المتطوعون من كافة الجهات التطوعية الحكومية والخيرية، وأعضاء فريق تنسيق الجهود التطوعية بالحج، والجمعيات واللجان التطوعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسات الإعلامية غير الربحية المتخصصة في العمل التطوعي والخيري، والمتخصصين في الجامعات السعودية في مجال العمل التطوعي والخيري.// انتهى //17:36ت م0186