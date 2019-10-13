القنفذة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019م واسهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها ، وأجزاء متفرقة من القرى والهجر ، شملت مركز حلي، والسلامة، والصفا، وعنيكر، والحبيل والمظيلف، والقوز، ودوقة، وحرب، وبني عيسى، وبعض القرى والهجر التابعة لها وأجزاء متفرقة من الطريق الدولي "جدة القنفذة جازان" ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //17:50ت م0187