عام / أمطار على محافظة القنفذة
الأحد 1441/2/14 هـ الموافق 2019/10/13 م واس
القنفذة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019م واس
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها ، وأجزاء متفرقة من القرى والهجر ، شملت مركز حلي، والسلامة، والصفا، وعنيكر، والحبيل والمظيلف، والقوز، ودوقة، وحرب، وبني عيسى، وبعض القرى والهجر التابعة لها وأجزاء متفرقة من الطريق الدولي "جدة القنفذة جازان" ، سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
17:50ت م
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