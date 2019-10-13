السيح 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، قائد دوريات الأمن بالمحافظة العقيد فياض بن سعود العنزي .واستعرض العقيد العنزي خلال اللقاء التقرير الإحصائي السنوي لدوريات الأمن بالخرج لعام 1440هـ .وأثنى محافظ الخرج على الجهود والإجراءات التي تقوم بها دوريات الأمن في مدن ومراكز وقرى الخرج بما ينعكس إيجابياً على مصلحة الوطن والمواطن .// انتهى //17:51ت م0188