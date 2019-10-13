الظهران 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واساعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم عن فوزها بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019 على مستوى الجامعات في المملكة، وذلك ضمن برامج موهبة الإثرائية للعام الجاري 2019م.واكد رئيس البرنامج الدكتور تركي بارود، إن نجاح الملتقى العلمي الصيفي هذا العام هو استمرار لسلسلة النجاحات المتوالية التي حققها البرنامج خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن البرنامج عرض التجارب النوعية السابقة، موضحاً إلى أن المشرفين على البرنامج أمضوا نحو 7 شهور من التحضير لتهيئة بيئة تعليمية تسهم في نمو الموهوب علمياً واجتماعياً بشكل متكامل، مبيناً أن الملتقى حرص على إحياء الجانب المهاري للطلاب الموهوبين من خلال محاضرات تفاعلية تهدف إلى تنمية شخصية الطالب وتقوية أدائه الأكاديمي.وأشار إلى أن وحدات البرنامج الذي شارك فيه 160 طالباً موهوباً من مختلف مناطق المملكة تنوعت بين الذكاء الاصطناعي والتشفير وأمن معلومات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة وعلم طيران وهندسة البترول.//انتهى//17:52ت م0189