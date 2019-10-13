مكة المكرمة 14 صفر 1441هـ الموافق13 اكتوبر 2019م واسأطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وحدة القاصدة الصغيرة اليوم مبادرة (نافذة اقرأ) وذلك بالتزامن مع ملتقى مكة الثقافي لعام ١٤٤١هـ في دورته الرابعة التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تحت شعار (كيف نكون قدوة بلغة القرآن) لتعزيز الهوية الثقافية وترسّيخ استخدام اللغة العربية في كافة مناحي الحياة.وأوضحت مديرة وحدة القاصدة الصغيرة ندى المالكي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز اللغة العربية ( لغة القرآن ) لدى الأطفال من خلال عرض مرئي لقصة نزول الوحي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، تلاها عرض قصة نزول القرآن باللغة العربية بطريقة مبسطة وشيقة تناسب مستوى أعمار الأطفال، بالإضافة لأهمية اللغة العربية وطرق المحافظة عليها ويختتم بنشاط تفاعلي مع الأطفال.// انتهى //19:03ت م0209