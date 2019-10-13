طرابلس 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسقال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، إن دورية للقوات الخاصة البحرية تمكنت صباح اليوم، من إنقاذ 94 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 14 امرأة و4 أطفال، كانوا على قارب مطاطي صغير الحجم، مزدحم بأكثر من قدرته، توقف محركه وبدأت المياه تتسرب إلى داخله، وشارف على الغرق.وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية ، أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 4 أميال من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري، إذ تم جر القارب من قبل الدورية إلى مقر الشاطئ، حيث يتواجد مقر القوات الخاصة.ولفت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، جلهم من غانا ونيجيريا، والسنغال، ومالي، وبوركينا فاسو، وتم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتقديم وجبة ومياه من القياس الخاص بالقوات الخاصة البحرية.وأشار إلى أن المهاجرين يتواجدون حاليًا في المعسكر، وتم مخاطبة جهات الاختصاص من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بغرض استلامهم، حتى الآن لا يوجد تجاوب منهم، وسيتم في حال تعذر تسليمهم إخلاء سبيل المهاجرين.// انتهى //19:05ت م0211