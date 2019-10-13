أبوعريش 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسدشن محافظ ابو عريش محمد بن هادي الشمراني اليوم ، مركز الرعاية الأولية بقرية حاكمة ابو عريش التابع لقطاع صحة جازان الأوسط، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي .وتجول الشمراني والحضور على عيادات واقسام المركز الذي يعمل به ٣٤ كادرا صحيا بمختلف التخصصات إضافة لثلاثة أطباء واستشاري طب أسرة.كما جرى خلال حفل التدشين توقيع اتفاقية جائزة " المبدع الصحي " التي تهدف للارتقاء بالخدمة الصحية بالمركز.//انتهى//19:05ت م0212