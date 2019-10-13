عام / محافظ أبو عريش يدشن مركزًا صحيًا بقرية حاكمة أبو عريش
الأحد 1441/2/14 هـ الموافق 2019/10/13 م واس
أبوعريش 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس
دشن محافظ ابو عريش محمد بن هادي الشمراني اليوم ، مركز الرعاية الأولية بقرية حاكمة ابو عريش التابع لقطاع صحة جازان الأوسط، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي .
وتجول الشمراني والحضور على عيادات واقسام المركز الذي يعمل به ٣٤ كادرا صحيا بمختلف التخصصات إضافة لثلاثة أطباء واستشاري طب أسرة.
كما جرى خلال حفل التدشين توقيع اتفاقية جائزة " المبدع الصحي " التي تهدف للارتقاء بالخدمة الصحية بالمركز.
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19:05ت م
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