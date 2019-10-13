الخرطوم 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية اسماء محمد عبدالله بمكتبها اليوم رئيسة لجنة الامم المتحدة الخاصة بالعقوبات على دولة جنوب السودان جوانا فيرونيكا وفريق الخبراء الذى يزور الخرطوم حاليًا.وأشادت جوانا خلال اللقاء بدور السودان في دعم اتفاقيات السلام في جنوب السودان، مرحبة باستضافة السودان للاجئيين من جنوب السودان الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على حماية المدنيين خاصة النساء والأطفال.من جانبها، رحبت الوزيرة بجوانا والوفد المرافق لها، مؤكدة أن السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين وان السودان يحرص على تحقيق السلام في دولة الجنوب.واكدت ان أمن وإستقرار جنوب السودان هو أمن وإستقرار للسودان ولذلك يحرص السودان على دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 12 نوفمبر 2019 بعد أن تم تأجيلها لمدة 6 شهور.// انتهى //19:05ت م0213