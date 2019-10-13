جيزان 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واستحتفي جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان بعد غد، بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء ، تحت شعار "نراكم بقلوبنا" ، بمركز الراشد مول بمدينة جيزان .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أبوبكر بن محمد فرساني أن الاحتفاء يهدف إلى التعريف بمفهوم العصا البيضاء، وأهميتها بالنسبة للمكفوفين ، من خلال العديد من الفقرات التوعوية المتنوعة ، إلى جانب مسرح الطفل ، وركن تعريفي ببرامج الجمعية ، فضلا عن معرض فني .// انتهى //19:05ت م0214