الطائف 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسوقع أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، عقدي تنفيذ مشروعين من مشاريع التنمية والتطوير بالمحافظة، شملت مشروع نفق وجسر طريق الملك خالد، و مشروع بداية الطريق الدائري الأوسط وتطوير المدخل الغربي للمحافظة، ووضع حجر الأساس للبدء في تنفيذ هذين المشروعين.وأوضحت وكالة المشاريع أنها شرعت في تنفيذ هذا المشاريع التي تأتي ضمن مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية التي تقوم الأمانة بتنفيذها تماشياً مع ما تشهده المدينة من توسع سكاني وحضاري مستمر في هذا العهد الزاهر.بدوره بيّن أمين الطائف أن مشروع نفق وجسر الملك خالد سيسهم عند اكتماله في انسيابية الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب خاصة وأنه يقع في أحد أهم التقاطعات بالمدينة ويخدم سكان عدد كبير من الأحياء، إضافة إلى تسهيل نقل الحركة المرورية من وسط المدينة إلى خارجها والعكس، ومعالجة الاختناقات المرورية في هذا المحور الحيوي، بما يسهل على قائدي المركبات، كما يعمل على ربط طريق الملك خالد مع طريق المطار وطريق الجنوب دون الحاجة للدخول إلى وسط المدينة، ورفع كفاءة الحركة المرورية، إضافة إلى تجميل المدخل وتحسينه.// انتهى //19:06ت م0215