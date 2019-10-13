بيش14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش اليوم، المخصصات المالية للأيتام المسجلين بها.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية يحيى بن أحمد القاصر، أن الجمعية أودعت أكثر من 50 الف ريال في حسابات المستفيدين من خدماتها وذلك ضمن برنامج كفالة الأيتام لشهري اغسطس وسبتمبر من العام الحالي.وبين أن عدد المستفيدين من المخصصات المالية بلغ 178 يتيماً ويتيمة، مؤكداً حرص الجمعية على صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها لتغطية المصاريف المعيشية التي يحتاجون إليها وتوفير الحياة الكريمة .//انتهى//19:07ت م0216