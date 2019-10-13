الخرطوم 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم بمكتبه اليوم، السفير المصري لدى السودان حسام عيسى.وأكد السفير المصري خلال اللقاء جاهزية بلاده لاستكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، موضحاً إن المشروع يحظى باهتمام القيادة المصرية.وأشار إلى جاهزية الفرق الفنية والتمويل المالي، كاشفاً عن دخول المشروع في أقرب وقت بدءا من 240 ميقاوات قابلة للزيادة بعد تركيب أجهزة معوضات القدرة الكهربائية.// انتهى //19:09ت م0217