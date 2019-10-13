سكاكا 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الموهوبات اليوم, عدداً من المبادرات في مقر "مركز رعاية الموهوبات" التي تستهدف الطالبات لتنمية مهاراتهن العلمية والأدبية.وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع أن لهذه المبادرات أثر كبير تمحورت حول الطالبات باعتبارهن ثروة للوطن، وجعلتها هدف أساسي لتدريبهن وإكسابهن مهارات ترتقي بموهبتهن، متمنية أن تكون هذه المبادرات النوعية مرجع علمي في مجالات الموهبة.من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الموهوبات ماجدة بنت رياض الدندني أنه سيتم تفعيل مبادرات هادفة لتطوير الإبداعات والمواهب الطلابية وتستهدف جميع الفئات الطلابية حتى طالبات الصم والبكم، وسيتم قياس الأثر لهذه المبادرات وتعميمها بشكل أوسع ليستهدف جميع المدارس وكذلك المجتمع.وعرضت معلمة الموهبة نورة بنت سعود البليهد مبادرة "إضاءات صامتة"، التي تهدف إلى تثقيف المجتمع بأهمية فئة الصم والبكم والتعرف على مواهبهم والسعي على تطويرها ونشر ثقافة الإبداع والابتكار للطلاب الصم الموهوبين وتعريف المجتمع بموهبتهم، موضحة طريقة المنصة الإلكترونية التفاعلية، التي سيتم من خلالها نشر البرامج الداعمة والتثقيفية والتطويرية والتشاركيه مع أولياء الأمور والمعلمات والطالبات وربطهم بأهداف البرنامج المحورية.من جهتها أفادت مشرفة الموهوبات انتصار بنت محمد العقيل أن مبادرة "نعيشها.. نجرب.. نطبق.. نتعلم" ستعد الطالبات إعداد متجدد يتوافق مع التوجهات الحديثة في طريقة التعلم القائم على المشاريع لتدمج الطالبة ما بين المعرفة والتطبيق، فلا تكون الطالبة متلقية فقط بل مطبقة للعلوم والمعرفة من خلال الاستفادة من الأدوات الرقمية للوصول لمنتجات تشاركيه عالية الجودة خاصة أن التعليم القائم على المشروع يعيد التركيز على المتعلم.وتناولت مجموعة من معلمات التربية الخاصة ومعلمات معهد الأمل ورقة عمل تستهدف المعلمات والطالبات من التعليم العام وكذلك المجتمع لتعلم أساسيات لغة الإشارة وإعدادهم ليكونوا قادرين على الترجمة من وإلى لغة الإشارة، وتقديم الخدمات المساندة الملائمة لهم.// انتهى //19:17ت م0220