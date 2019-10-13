عمّان 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية على الطلاب و الطالبات من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن ، حيث استفاد من المساعدات المقدمة 3,156 طالباً و طالبة ضمن الحملة الثانية والتي استهدفت 9 مدارس للذكور و الإناث.الجدير بالذكر أن المركز باشر بتوزيع الحقائب المدرسية و الأدوات القرطاسية لتشمل أكثر من 30 ألف طالب و طالبة من أبناء اللاجئين السوريين داخل و خارج مخيمات اللجوء في الأردن للعام الدراسي 2019 - 2020م.وتأتي هذه المساعدات حرصًا من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على تخفيف معاناة اللاجئين السوريين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.// انتهى //19:33ت م0221