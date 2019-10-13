ظهران الجنوب 14 صفر 1441 هـ الموافق 13أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح بمقر لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الغايل التابع للمحافظة ,اليوم ،اجتماعالمناقشة احتياجات أهالي مركز الغايل من الخدمات والمشاريع خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والبلديات ، بحضور أعضاء لجنتي المشاريع والخدمات والثقافة والتعليم وشؤون الشباب بمجلس منطقة عسير وأعضاء من المجلس المحلي بظهران الجنوب وممثلي الأهالي.تلا الاجتماع الذي وجه بانعقاده سمو أمير منطقة عسير جولة ميدانية لعدد من المواقع في مركز الغايل ،بهدف تفقد احتياجات الأهالي وتحقيقها.//انتهى//19:34ت م0222