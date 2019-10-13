جدة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يُفتَتح معرض جدة الدولي للكتاب بنسخته الخامسة خلال الفترة من 14 - 24 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 11 - 21 ديسمبر 2019م على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة .وستشارك بهذه النسخة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم, وحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض .وأكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض, خلال ترؤسه للاجتماع التحضيري بحضور الجهات ذات العلاقة أهمية التحضير الجيد استعداداً لإطلاق هذا المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 30.000 متر مربع كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي، ووفقاً للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض وإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب, والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام . // انتهى //20:33ت م0242