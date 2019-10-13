القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسيعقد أسبوع القاهرة للمياه 2019 فعاليات نسخته الثانية يوم الأحد المقبل تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه" والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري المصرية سنويًا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ويعد مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.ويهدف الأسبوع بشكل عام إلي تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، إضافـة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.ويناقش من خلال خمسة محاور فرعية، ندرة المياه وتشمل الحد من آثار التغيرات المناخية وإستراتيجيات التكيف، فضلًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، إلى جانب استخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه، والأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، إلى جانب تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه.// انتهى //20:33ت م0243