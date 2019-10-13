نجران 14 صفر 1441هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسبدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم في استقبال طلبات التسجيل ببرامج التدريب المجتمعي "أتقن" للمرحلة الخامسة، من خلال الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بنجران سعيد بن أحمد آل جبار أن البرنامج يستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، بهدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لرغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات المهنية و التقنية، من خلال دورات تدريبية قصيرة، مبيناً أنه سيتم تقديم هذه البرامج بالإدارة العامة والمنشآت التدريبية التابعة للتقنية، حيث سيتم تنفيذ البرنامج بدءاً من يوم الأحد الـ 28 من الشهر الجاري، خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات.وأفاد آل جبار أن مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، سيكتسب من خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية والحصول على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مبيناً أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرنامج أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً للبرنامج التدريبي المحدد.//انتهى//20:34ت م0244