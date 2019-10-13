بريدة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسعقدت جمعية أسرة بمدينة بريدة أمس اجتماع الجمعية العمومية للعام الحالي ، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية بمقر الجمعية ببريدة.واستعرض مساعد المدير العام حسن البلهان ميزانية الجمعية للعام المنصرم 2018م ، واطلع الحضور على الموازنة التقديرية لعام 2019م ، كما استعرضت أسماء المرشحين لمجلس إدارة الجمعية الجديد وإجراء عملية الانتخاب والتصويت لأعضاء مجلس الإدارة الجديد .// انتهى //20:35ت م0245