بريدة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسعقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم اليوم اجتماعه الدوري لجميع رؤساء الهيئات والمراكز بالمنطقة ، بحضور مدير عام الفرع الشيخ صالح بن علي العميرة ومديري الإدارات والأقسام بالفرع ، وذلك في قاعة المحاضرات بالفرع.ويأتي اللقاء إنطلاقا من توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بضرورة تفعيل الأدوار الميدانية للهيئة وفق الخطط المرسومة خاصة ما يتعلق بالجانب الوقائي والتوجيهي والجانب الميداني على حد سواء والتأكيد على التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة .وتخلل اللقاء كلمة لمدير عام الفرع نوه فيها بالدعم الكبير الذي يلقاه جهاز الهيئة من ولاة الأمر ـ حفظهما الله ـ وبدعم سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ، مؤكداً أهمية تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية ومد الجسور والتعاون التام بين الجهات الحكومية فيما يخدم مصلحة العمل ويزيد من فاعليته وحسن الأداء .وتضمن اللقاء عدة أوراق علمية تقدم بها أصحاب الفضيلة مديروا الإدارات والأقسام ورؤساء الهيئات والمراكز ، كماخرج اللقاء بعدد من التوصيات المهمة التي تصب في جانب تفعيل العمل الميداني بشقيه الوقائي والتوجيهي والجانب التوعوي.// انتهى //20:41ت م0246