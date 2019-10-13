الرياض 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واسحقق فريق عرعر لكرة اليد فوزاً على نظيره نادي الجيل بنتيجة (19-21)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الدروة الثلاثية المؤهلة لدوري الدرجة الأولى السعودي لكرة اليد، بعد اعتذار ناديي النجمة والمحمل عن المشاركة في منافسات الموسم الرياضي الحالي 1440-1441هـومن المقرر أن تتواصل منافسات الدورة غداً الاثنين على نفس الصالة بلقاء سيجمع بين ناديي العروبة وعرعر عند تمام الساعة 3:30 عصراً.وعلى صعيد أخر أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد قراراً يقضي بإيقاف لاعب نادي الهداية أحمد العبيدي عدد ثلاث مباريات رسمية، وكذلك إيقاف لاعب نادي الخويلدية مناف السماك مباراة رسمية واحدة، بناءً على ما جاء في تقرير حكام مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي، التي جرت أمس السبت ، كما تمت الموافقة على إعارة لاعب نادي الروضة فهد الفرحان إلى النادي الأهلي لمدة موسم رياضي واحد.// انتهى //20:42ت م0247